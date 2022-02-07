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В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета

В улан-удэнскую колонию пытались запустить Wi-Fi роутер при помощи арбалета
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
«Робин Гуда» с необычной посылкой поймали у стен колонии

В исправительную колонию строгого режима № 2 в Улан-Удэ пытались доставить запрещённые предметы с помощью арбалета.

- Сотрудники колонии задержали гражданина, который при помощи арбалета намеревался совершить переброс запрещённых предметов на территорию исправительного учреждения. Задержанным оказался 36-летний уроженец Бурятии, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

В ходе досмотра у мужчины изъяли три арбалетных стрелы с примотанными к ним свёртками. Там находились сотовый телефон, наушники, Wi-Fi роутер, дрожжи и зажигалки.


По данному факту в отношении мужчины составлен протокол о совершении административного правонарушения по статье «Передача либо попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».


Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря у стен этой же колонии поймали арбалетчика, который намеревался отправить осуждённым наркотики
колония осужденные

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