Возле колонии строгого режима поймали очередных арбалетчиков
В Улан-Удэ вновь предотвратили переброс наркотиков с помощью арбалета в исправительную колонию строгого режима № 2.
- Сотрудники оперативного отдела ИК-2 совместно с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали двух мужчин. Они при помощи арбалета планировали перебросить запрещённые предметы на территорию учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Инспектор-кинолог вместе со служебной собакой проверили автомобиль, на котором приехали мужчины. Там нашли арбалет и стрелу с примотанным к ней свёртком цилиндрической формы. Собака подтвердила наличие наркотиков в свёртке.
Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД, а задержанные мужчины переданы полицейским.
С начала декабря это уже вторая неудавшаяся попытка доставки наркотиков в исправительную колонию № 2. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно у стен колонии также поймали арбалетчиков.
В Улан-Удэ арбалетчики хотели обстрелять колонию наркотиками
Происшествия, Фото:
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