В Бурятии рабочего насмерть завалило брёвнами

















20 мая в городе Северобайкальск в Бурятии погиб рабочий, на которого во время разгрузки рухнули брёвна.Обвинение предъявлено 54-летнему механизатору комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».Трагедия произошла на территории вагонного двора производственного участка. Древесину разгружали из стоящего на путях вагона с помощью крана.- По данным следствия, подозреваемый нарушил правила ведения разгрузочных работ и требования охраны труда. Не проверив исправность съёмных грузозахватных приспособлений (строп), их соответствие массе и характеру груза, наличие на них клейм и бирок с указанием грузоподъёмности, он использовал гибкие ленточные стропы без бирок и клейм. А также допустил работников, не прошедших проверку знаний требований охраны труда, промышленной и электробезопасности. В результате этого при разгрузке брёвен из вагона ленточные стропы не выдержали нагрузки. Брёвна упали на одного из рабочих, который скончался на месте происшествия, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также будет дана юридическая оценка действиям руководства предприятия.