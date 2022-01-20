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В Улан-Удэ умерла бабушка, сбитая на «зебре»

В Улан-Удэ умерла бабушка, сбитая на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пожилая женщина скончалась в больнице

В Улан-Удэ в больнице скончалась пожилая женщина, которую сбили на «зебре» в воскресенье, 16 января. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии сегодня, 20 января.

Как сообщал «Байкал-Daily», наезд произошёл на улице Бабушкина около 9.40 часов утра. 29-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 82-летнюю пенсионерку, которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу.



ДТП

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