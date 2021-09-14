Через приложение он перевёл себе 24 тысячи рублей
6 июля в полицию Заиграевского района Бурятии обратилась 68-летняя жительница села Новоильинск с заявлением о краже имущества из дома. Женщина рассказала, что временно не проживает в доме, однако периодически приходит проверить имущество. В очередной визит хозяйка обнаружила взломанную входную дверь жилища, а из дома украдены диван, телевизор, стиральная машина, печное литьё и одежда, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.
Полицейские по подозрению в краже задержали 20-летнего местного жителя.
Выяснилось, что парень зная, что в доме никого нет, залез туда и за несколько раз перенёс вещи, технику и мебель к своей родственнице.
Кроме того, молодой человек подозревается в краже сотового телефона у жителя Москвы и последующем переводе денег.
Москвич приехал в гости к сестре в начале августа. Ночью 6 августа, когда гость уснул, сельчанин выставил окно и проник в дом. Он украл лежащий на тумбочке сотовый телефон стоимостью 24 тысячи рублей. Позже, с помощью мобильного приложения, он перевёл на свой счёт три тысячи рублей.
Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что хотел проучить слишком заносчивого приезжего гостя.
Всё украденное изъято полицейскими и возвращено владельцам.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», которые соединены в одно производство. Следствие продолжается.
Житель Бурятии кражей решил проучить заносчивого москвича
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тело утонувшего обнаружили туристы
Через приложение он перевёл себе 24 тысячи рублей
Пожар произошёл, когда жильцы спали
Из-за шалости мальчика эвакуировали 23 класса
Аферист не знал, что на связи окажутся реальные полицейские
Мужчина напал на мать со сковородником
В огород любителя «травки» нагрянула полиция
Предпринимательница поверила аферистам из группы с большим числом подписчиков
За голодающими следят медики
Дом едва не сгорел в селе Каленово
Из огня успели вынести кислородный баллон и бочку с топливом
Первоначально он признал вину, однако после заключения под стражу отказался от своих показаний
На суде он заявил, что оборонялся
Уголовное дело находится на рассмотрении суда
Следователи задержали подростка