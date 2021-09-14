Житель Бурятии кражей решил проучить заносчивого москвича

Через приложение он перевёл себе 24 тысячи рублей



6 июля в полицию Заиграевского района Бурятии обратилась 68-летняя жительница села Новоильинск с заявлением о краже имущества из дома. Женщина рассказала, что временно не проживает в доме, однако периодически приходит проверить имущество. В очередной визит хозяйка обнаружила взломанную входную дверь жилища, а из дома украдены диван, телевизор, стиральная машина, печное литьё и одежда, сообщили в пресс-службе МВД России по Бурятии.



Полицейские по подозрению в краже задержали 20-летнего местного жителя.



Выяснилось, что парень зная, что в доме никого нет, залез туда и за несколько раз перенёс вещи, технику и мебель к своей родственнице.



Кроме того, молодой человек подозревается в краже сотового телефона у жителя Москвы и последующем переводе денег.



Москвич приехал в гости к сестре в начале августа. Ночью 6 августа, когда гость уснул, сельчанин выставил окно и проник в дом. Он украл лежащий на тумбочке сотовый телефон стоимостью 24 тысячи рублей. Позже, с помощью мобильного приложения, он перевёл на свой счёт три тысячи рублей.



Свой поступок подозреваемый объяснил тем, что хотел проучить слишком заносчивого приезжего гостя.



Всё украденное изъято полицейскими и возвращено владельцам.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», которые соединены в одно производство. Следствие продолжается.

