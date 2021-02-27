В Улан-Удэ горячую воду в 10 домах и детсаду отключали дважды



В пятницу, 26 февраля, в Улан-Удэ была зафиксирована утечка по подающему трубопроводу, сообщают оперативные службы города. Для устранения утечки в 18 часов рабочие отключили горячее водоснабжение в домах по ул. Ключевская, 11, 13, 13, 17, 17а, 19, 23, 25, 29а, 29б, а также в детском саду № 64 «Колокольчик».



В 21:50, то есть спустя почти четыре часа, горячее водоснабжение было восстановлено. Рабочие заменили участок подающего трубопровода



Однако в 23:10 после запуска теплоносителя вновь была обнаружена утечка на компенсаторе подающего трубопровода. Под отключение попали те же дома.



В 2 часа ночи 27 февраля горячее водоснабжение было восстановлено полностью.

