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В Улан-Удэ горячую воду в 10 домах и детсаду отключали дважды

В Улан-Удэ горячую воду в 10 домах и детсаду отключали дважды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Утечка на трубопроводе возникла два раза

В пятницу, 26 февраля, в Улан-Удэ была зафиксирована утечка по подающему трубопроводу, сообщают оперативные службы города. Для устранения утечки в 18 часов рабочие отключили горячее водоснабжение в домах по ул. Ключевская, 11, 13, 13, 17, 17а, 19, 23, 25, 29а, 29б, а также в детском саду № 64 «Колокольчик».

В 21:50, то есть спустя почти четыре часа, горячее водоснабжение было восстановлено. Рабочие заменили участок подающего трубопровода

Однако в 23:10 после запуска теплоносителя вновь была обнаружена утечка на компенсаторе подающего трубопровода. Под отключение попали те же дома.

В 2 часа ночи 27 февраля горячее водоснабжение было восстановлено полностью. 
отключение воды
 
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