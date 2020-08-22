На этот раз спасатели выезжали в Заиграевский район
Вчера в половине шестого вечера поисково-спасательный отряд №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехал на поиски пропавшей любительницы грибов в Заиграевский район Бурятии. Женщина заблудилась в лесу недалеко от села Старая Курба.
Через час женщина самостоятельно вышла из леса. Поисковые работы на этом были завершены, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии в последнее всплеск подобных сообщений о заблудившихся сборщиках ягод и грибов. Как сообщал «Байкал-Daily», три дня назад в Селенгинском районе в лесу потерялись подружки, 16 и 17 лет. Их отыскал глава села.
В Иволгинском районе заблудившемуся грибнику повезло меньше – ему пришлось провести в лесу ночь.
Жительница Гусиноозёрска спустя несколько часов блужданий смогла сама выйти на дорогу. Недалеко от Вахмистрово заблудившуюся женщину вывели из леса по телефону.
Отец с сыном заблудились в лесу в одном районе, а после блужданий вышли в другом.
В Бурятии заблудилась очередная любительница грибов
Происшествия, Фото:
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