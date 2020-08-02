В Бурятии отец с сыном заблудились в одном районе, а нашлись в другом

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Семья заблудилась в лесу



Вечером 1 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) отряда №1 выехали на поиск 30-летнего мужчины и его сына-подростка. Семья заблудилась в лесу в районе села Атхатай.



В поисках были дополнительно задействованы силы от ОМВД Заиграевского района, волонтёры и лесная охрана.



Через час потерявшиеся самостоятельно вышли в посёлке Кусоты Мухоршибирского района. В медицинской помощи не нуждались.



Поисковые работы завершены, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

