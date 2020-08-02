Семья заблудилась в лесу
Вечером 1 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) отряда №1 выехали на поиск 30-летнего мужчины и его сына-подростка. Семья заблудилась в лесу в районе села Атхатай.
В поисках были дополнительно задействованы силы от ОМВД Заиграевского района, волонтёры и лесная охрана.
Через час потерявшиеся самостоятельно вышли в посёлке Кусоты Мухоршибирского района. В медицинской помощи не нуждались.
Поисковые работы завершены, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии отец с сыном заблудились в одном районе, а нашлись в другом
Общество, Фото:
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