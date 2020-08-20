Несовершеннолетние девушки ушли за грибами и потерялись
Вчера в лесу в семи километрах от села Ташир Селенгинского района Бурятии заблудились две девушки, 16 и 17 лет. Они отправились за грибами, но потерялись.
Сигнал спасателям от службы «112» поступил в восьмом часу вечера, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Девушки были на связи. На помощь им выехали четыре спасателя. Место поисков находилось в 84 километрах от спасателей.
Через 40 минут потерявшихся подруг самостоятельно нашёл глава сельского поселения «Таширское». Он лично развёз девушек по домам.
В сезон дикоросов в Бурятии резко возрастает число потерявшихся в лесу людей. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Иволгинском районе заблудившийся грибник провёл в лесу ночь. Жительница Гусиноозёрска спустя несколько часов блужданий смогла сама выйти на дорогу. Недалеко от Вахмистрово заблудившуюся женщину вывели из леса по телефону.
В Бурятии глава села нашёл заблудившихся в лесу подружек
Власть, Фото:
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