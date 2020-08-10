Грибник заблудился в Иволгинском районе
В субботу, 8 августа 58-летний мужчина уехал собирать грибы возле села Гурульба Иволгинского района Бурятии, а в итоге заблудился в лесу. Он не вернулся в назначенное время, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В лесу пропавший мужчина провёл всю ночь.
Утром, 9 августа на его поиски в пригородный лес выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ.
Через несколько часов поиски были окончены. Пропавший мужчина самостоятельно вышел на дорогу. Его состояние удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные нашли пропавшего в лесу 10-летнего мальчика.
В Бурятии заблудившийся грибник плутал всю ночь
Происшествия, Фото:
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