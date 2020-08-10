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В Бурятии заблудившийся грибник плутал всю ночь

В Бурятии заблудившийся грибник плутал всю ночь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грибник заблудился в Иволгинском районе

В субботу, 8 августа 58-летний мужчина уехал собирать грибы возле села Гурульба Иволгинского района Бурятии, а в итоге заблудился в лесу. Он не вернулся в назначенное время, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В лесу пропавший мужчина провёл всю ночь.

Утром, 9 августа на его поиски в пригородный лес выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ.

Через несколько часов поиски были окончены. Пропавший мужчина самостоятельно вышел на дорогу. Его состояние удовлетворительное.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в выходные нашли пропавшего в лесу 10-летнего мальчика.


пропавшие без вести спасательная операция
 
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