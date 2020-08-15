Она заблудилась в пригородном лесу
Вчера около 3 часов дня в службу «112» позвонила женщина и сообщила, что заблудилась в лесу возле села Нижний Саянтуй (Вахмистрово). Диспетчер в свою очередь переключил звонок на оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Буквально за несколько минут дежурный вывел заблудившуюся женщину из леса - с помощью подробных инструкций по телефону.
Позже жительница Бурятии ещё раз позвонила в поисково-спасательную службу и поблагодарила работника за помощь, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину вывели по телефону
Происшествия, Фото:
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