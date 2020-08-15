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В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину вывели по телефону

В Бурятии заблудившуюся в лесу женщину вывели по телефону
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Она заблудилась в пригородном лесу

Вчера около 3 часов дня в службу «112» позвонила женщина и сообщила, что заблудилась в лесу возле села Нижний Саянтуй (Вахмистрово). Диспетчер в свою очередь переключил звонок на оперативного дежурного Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Буквально за несколько минут дежурный вывел заблудившуюся женщину из леса - с помощью подробных инструкций по телефону.

Позже жительница Бурятии ещё раз позвонила в поисково-спасательную службу и поблагодарила работника за помощь, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
спасатели
 
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