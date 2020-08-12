Супруг сообщил спасателям о пропаже жены через три часа
Вчера в четвёртом часу дня в лесу на выезде из Гусиноозёрска потерялась 36-летняя женщина. Она поехала собирать грибы со своим мужем.
Супруг сообщил о пропаже женщины в единую дежурную диспетчерскую службу Селенгинского района только через три часа, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На поиски из Гусиноозёрска выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и полицейские. Но их помощь не потребовалась.
Всего через 20 минут после сообщения о пропаже женщина самостоятельно вышла из леса. Её состояние удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу в Иволгинском районе Бурятии заблудился ещё один грибник. Он провёл ночь в лесу, но утром сумел выйти из леса.
Муж не смог сам найти пропавшую в Бурятии грибницу
Происшествия, Фото:
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