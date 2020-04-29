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В Забайкалье бывшего сотрудника милиции будут судить за убийство

В Забайкалье бывшего сотрудника милиции будут судить за убийство
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он убил брата сожительницы в 2009 году

Следователи Забайкальского края завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего сотрудника милиции, который обвиняется в убийстве.

По версии следствия, в 2009 году обвиняемый, являясь сотрудником милиции, во внеслужебное время убил мужчину. Преступление он совершил на почве личной неприязни.

Убитый был братом сожительницы обвиняемого. Он употреблял наркотики и систематически совершал мелкие кражи.

После того, как мужчина украл у обвиняемого аккумулятор, тот вывез его на территорию золоотвала в Черновском районе Читы, где ударил ножом в живот и спрятал тело.

После совершённого преступления обвиняемый признался в убийстве своей сожительнице. Однако женщина побоялась сообщить об этом в правоохранительные органы из-за опасений расправы.

Преступление было раскрыто в ходе работы следователей СКР по раскрытию преступлений прошлых лет. Обвиняемый, который несколько лет назад уволился из органов внутренних дел, взят под стражу.

Под тяжестью предъявленных улик он частично признался в совершении преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

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