У 54-летнего жителя Бурятии изъяли марихуану

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина не работает



5 марта сотрудники наркоконтроля в селе Хохонхой Кяхтинского района задержали 54-летнего местного жителя. У него изъяли более 700 граммов марихуаны.



Мужчина ранее не судим, нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает МВД по Бурятии.



О лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

