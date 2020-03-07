Мужчина не работает
5 марта сотрудники наркоконтроля в селе Хохонхой Кяхтинского района задержали 54-летнего местного жителя. У него изъяли более 700 граммов марихуаны.
Мужчина ранее не судим, нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает МВД по Бурятии.
О лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
У 54-летнего жителя Бурятии изъяли марихуану
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 07.03.2020
Мужчина не работает
Водитель «Короллы» врезался в автобус
В аварии пострадала девушка-водитель
В республике вовсю готовятся к пожароопасному сезону
Приставы подозреваются в получении взятки в 60 тысяч рублей
Некий Баир лама обманом получил письмо и будет попрошайничать от лица фонда «Здоровье Бурятии»
В ночь с 5 на 6 марта горели гаражи
Мать отвезла сына в школу, после чего он исчез
Мошенница отправится за решётку только после достижения её ребёнком 14 лет
Авария случилась сегодня рано утром на трассе «Байкал»
Школьник ушёл из дома накануне утром
Незнакомка нашла кошелёк и потратила деньги на покупку телефона
Беспородный пёс сорвался с цепи
Наркоторговцы прятали закладки по всему городу
Пострадавшую с травмами доставили в больницу