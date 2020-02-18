Трое мужчин погибли в чужом доме в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Хозяин дома не знает, как мужчины попали к нему



16 февраля в посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области на пожаре в одноэтажном брусовом доме погибли трое мужчин.



- Около 10 часов вечера очевидцы, заметив пламя, позвонили на телефон пожарной охраны. В ходе разведки и ликвидации пожара были обнаружены погибшие 1973, 1956 и 1981 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



По предварительной версии, причиной пожара могло стать занесение открытого источника зажигания.



Следователи начали доследственную проверку, опрашиваются свидетели.



- Установлено, что владелец дома проходит лечение в больнице, и не знает, как потерпевшие попали к нему в дом, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.

