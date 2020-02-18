Хозяин дома не знает, как мужчины попали к нему
16 февраля в посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области на пожаре в одноэтажном брусовом доме погибли трое мужчин.
- Около 10 часов вечера очевидцы, заметив пламя, позвонили на телефон пожарной охраны. В ходе разведки и ликвидации пожара были обнаружены погибшие 1973, 1956 и 1981 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
По предварительной версии, причиной пожара могло стать занесение открытого источника зажигания.
Следователи начали доследственную проверку, опрашиваются свидетели.
- Установлено, что владелец дома проходит лечение в больнице, и не знает, как потерпевшие попали к нему в дом, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Трое мужчин погибли в чужом доме в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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