В Иркутской области изъяли более 150 единиц оружия

Транспортные полицейские озвучили итоги операции «Курьер»



Сотрудники УФСБ России по Иркутской области и Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте в 2019 году провели специальную операцию «Курьер». Она проводится в целях выявления, предупреждения и пресечения террористических актов, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на объектах железнодорожного транспорта Иркутской области.



- Организованы совместные оперативные группы на железнодорожных станциях ВСЖД. Проведены проверки почтово-багажных вагонов, пассажирских поездов, грузовых помещений, багажных отделений и камер хранения на станциях, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



За время проведения операции досмотрено и проверено более 4000 пассажиров, более 600 почтовых и багажных вагонов. Изъято более 150 единиц оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, около 6 килограмм наркотических средств и психотропных веществ.



Выявлено 8 фактов нарушений закона, регламентирующего порядок перевозок пассажиров и грузов, возбуждено 20 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия, к административной ответственности привлечено более 350 граждан.









