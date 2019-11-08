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В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe

В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
«Как обняла я его сразу, как отца родного, так и до сих пор он как родной нам», - мать пострадавшей девушки благодарит врача

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 26 октября на улан-удэнском «Арбате» в Ethno Cafe произошёл взрыв газового баллона, пострадали 12 человек, все сотрудники кафе. Больше всех пострадала 23-летняя девушка, получившая ожоги 40% тела. Сегодня она последней из пяти госпитализированных выписалась из больницы.

Девушка прошла четырёхдневный курс интенсивной терапии в палате реанимации, затем была переведена в отделение гнойной хирургии. На лечении применялись современные ранозаживляющие повязки, отметили в пресс-службе минздрава Бурятии.

Врачами БСМП и ДРКБ были организованы телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирурги им. А.В. Вишневского. В том числе с главным внештатным специалистом – комбустиологом минздрава России Андреем Алексеевым.

- С помощью наших коллег из центра Медицины катастроф мы организовали сеанс телемедицины. Они приехали со своей специальной аппаратурой, IT- сотрудник подключил видеокамеры, и мы консультировались в режиме онлайн. Пользуясь случаем, мы благодарим своих коллег из Медицины катастроф за то, что они неоднократно быстро откликаются на наши просьбы. Также из других больниц и поликлиник мы вызывали офтальмолога, окулиста с целью исключения патологии, провели обследование всех наших пациентов. Также на связи всегда был минздрав, в частности, министр Дамбинима Самбуев, - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Сергей Бутуханов.

Следующая консультация с пациентами состоится через месяц. Все они получили рекомендации от врачей и были выписаны в удовлетворительном состоянии. Также лечение в условиях стационара завершилось для 17-летнего юноши, пациента ДРКБ.

- В первые минуты я не понимала, что происходит. Сергей Борисович оказался рядом. Он пригласил нас в свой кабинет, очень много времени уделил нам, особенно в первые дни. Как обняла я его сразу, как отца родного, так и до сих пор он как родной нам. Очень хочется, чтоб у этого доброго человека остались силы, эмоции для будущих пациентов. У ваших докторов и медсестёр очень трудная работа, это люди с огромным сердцем. Я удивляюсь, ведь чтобы ухаживать за такими пациентами, нужна невероятная любовь. Мне не хватает слов, просто слезы наворачиваются от такой доброты, сердечности, - призналась мать пострадавшей Светлана Владимировна.

Как сообщал «Байкал-Daily», по факту взрыва в кафе было возбуждено уголовное дело.  В тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить все заведения, использующие газовые баллоны. Работа началась через два дня, в понедельник. 6 ноября на совещании в правительстве Бурятии по правилам эксплуатации газобаллонного оборудования выяснилось, что за неделю до этого громкого ЧП произошло аналогичное в заведении «Оранж Хаус». Тяжёлую травму получил работник ООО «Байкал Плаза», работодатели несчастный случай скрыли.


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