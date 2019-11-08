В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe

«Как обняла я его сразу, как отца родного, так и до сих пор он как родной нам», - мать пострадавшей девушки благодарит врача
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 26 октября на улан-удэнском «Арбате» в Ethno Cafe произошёл взрыв газового баллона, пострадали 12 человек, все сотрудники кафе. Больше всех пострадала 23-летняя девушка, получившая ожоги 40% тела. Сегодня она последней из пяти госпитализированных выписалась из больницы.
Девушка прошла четырёхдневный курс интенсивной терапии в палате реанимации, затем была переведена в отделение гнойной хирургии. На лечении применялись современные ранозаживляющие повязки, отметили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Врачами БСМП и ДРКБ были организованы телемедицинские консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра хирурги им. А.В. Вишневского. В том числе с главным внештатным специалистом – комбустиологом минздрава России Андреем Алексеевым.
- С помощью наших коллег из центра Медицины катастроф мы организовали сеанс телемедицины. Они приехали со своей специальной аппаратурой, IT- сотрудник подключил видеокамеры, и мы консультировались в режиме онлайн. Пользуясь случаем, мы благодарим своих коллег из Медицины катастроф за то, что они неоднократно быстро откликаются на наши просьбы. Также из других больниц и поликлиник мы вызывали офтальмолога, окулиста с целью исключения патологии, провели обследование всех наших пациентов. Также на связи всегда был минздрав, в частности, министр Дамбинима Самбуев, - рассказал заведующий отделением гнойной хирургии Сергей Бутуханов.
Следующая консультация с пациентами состоится через месяц. Все они получили рекомендации от врачей и были выписаны в удовлетворительном состоянии. Также лечение в условиях стационара завершилось для 17-летнего юноши, пациента ДРКБ.
- В первые минуты я не понимала, что происходит. Сергей Борисович оказался рядом. Он пригласил нас в свой кабинет, очень много времени уделил нам, особенно в первые дни. Как обняла я его сразу, как отца родного, так и до сих пор он как родной нам. Очень хочется, чтоб у этого доброго человека остались силы, эмоции для будущих пациентов. У ваших докторов и медсестёр очень трудная работа, это люди с огромным сердцем. Я удивляюсь, ведь чтобы ухаживать за такими пациентами, нужна невероятная любовь. Мне не хватает слов, просто слезы наворачиваются от такой доброты, сердечности, - призналась мать пострадавшей Светлана Владимировна.
Как сообщал «Байкал-Daily», по факту взрыва в кафе было возбуждено уголовное дело. В тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить все заведения, использующие газовые баллоны. Работа началась через два дня, в понедельник. 6 ноября на совещании в правительстве Бурятии по правилам эксплуатации газобаллонного оборудования выяснилось, что за неделю до этого громкого ЧП произошло аналогичное в заведении «Оранж Хаус». Тяжёлую травму получил работник ООО «Байкал Плаза», работодатели несчастный случай скрыли.
В Улан-Удэ из больницы выписали последнюю пострадавшую при взрыве в Ethno Cafe
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Как обняла я его сразу, как отца родного, так и до сих пор он как родной нам», - мать пострадавшей девушки благодарит врача
Выявлено 113 нарушений на охоте
На вербовщика возбудили уголовное дело
После столкновения двух большегрузов брёвна посыпались прямо на рядом стоящего мужчину
Пожар произошёл ранним утром
Авария произошла недалеко от вокзала
Мужчина лишился трактора и прицепа
16-летний парень требовал выпустить находящихся в изоляторе людей
Одному преступнику дали пожизненное лишение свободы
В Бурятии произошло очередное землетрясение
Пять человек незаконно въехали на территорию заказника
Нетрезвого водителя поймали росгвардейцы
Ребёнок оставил рюкзак с гаджетом на стадионе
Также он заплатит штраф в 5,5 млн рублей
Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, резко увеличилось