В Улан-Удэ после взрыва в «Этнокафе» стартовали проверки общепита

В первую очередь будут проверены заведения, располагающиеся в жилых домах
В Улан-Удэ сегодня начнётся профилактическая проверка кафе и столовых, использующих газобаллонное оборудование. Об этом сообщили журналистам начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ Валерий Вильдавский и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Брянский.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября в в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант. В тот же день глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить все заведения с газовыми баллонами.
ЧП в кафе произошло из-за нарушения правил эксплуатации газового баллона.
- Это было нарушение правил эксплуатации газового баллона при обращении с газовым баллоном. В первую очередь, конечно, все работники, обслуживающие газовые баллоны, непосредственно должны были пройти в обязательном порядке инструктажи. Со слов работников, которые присутствовали на открытии кафе, они почувствовали запах газа. Им необходимо было открыть все окна, провести проветривание помещения, газовый баллон отключить от соединения и вывести, чтобы не горел в помещении. Но этого не было сделано. В результате несостоятельных действий произошёл взрыв, и пострадали 12 человек, - сказал Валерий Вильдавский.
Начальник управления по ЧС отметил, что объекты общественных питаний на территории Улан-Удэ должны соблюдать правила хранения и использования газовых баллонов.
- В любом случае есть самые простейшие меры предосторожности – категорически запрещается включать электричество, зажигать спички, зажигалку, если чувствуется запах газа, - добавил Валерий Вильдавский.
На сегодняшний день проверка в Ethno Cafe продолжается. Вильдавский рассказал о некоторых подробностях взрыва газового баллона.
- Произошла именно утечка бытового газа не только на кухне, он по всему помещению уже прошёл. По нашему мнению предварительному, кто-то включил плитку. Концентрация газа была увеличена, в комнате произошёл хлопок – взрыв. Пострадавшие получили технические ожоги частей тела, большинство получили черепно-мозговые травмы, ссадины, - рассказал начальник управления по ЧС.
Профилактические мероприятия по выявлению нарушений правил хранения и эксплуатации газового баллона в Улан-Удэ начнутся сегодня. В первую очередь будут проверяться заведения, использующие газобаллонное оборудование, расположенные в жилых домах. Проверки будут носить профилактический характер – собственникам заведений будет оказана методическая помощь.
В субботу следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого допросят владельца и директора взорвавшегося кафе.
Сегодня стало известно, что некоторым пострадавшим при взрыве может понадобиться пересадка кожи.
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Бизнес, Фото:
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