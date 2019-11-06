Незадолго до взрыва газа в «Этнокафе» похожее ЧП было в «Оранж Хаусе»
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября в 9-м часу утра на улице Ленина в Ethno Cafe (сеть кафе Владд) произошёл взрыв газового баллона. Тогда пострадали 12 человек. Работники кафе получили ожоги и другие травмы. Сильнее всех пострадали 23-летняя девушка и 17-летний официант, попавшие в реанимацию.
Как выяснилось, за неделю до этого громкого ЧП произошло аналогичное в заведении «Оранж Хаус». Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Бурятии Ольга Дружинина на совещании в правительстве Бурятии по правилам эксплуатации газобаллонного оборудования.
По словам Ольги Дружининой, 19 октября 2019 года в «Оранж Хаус» был зафиксирован взрыв из-за утечки газа. Тяжёлую травму получил работник ООО «Байкал Плаза».
- Извещение работодателей о данных несчастных случаях ни в первом, ни во втором случае в государственную инспекцию труда не поступало. Напомню, если происходит несчастный случай на производстве, работодатель в течение суток обязан дать информацию в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру, органы исполнительной власти, фонд социального страхования и профсоюзы, - напомнила Ольга Дружинина.
На данный момент расследование данных несчастных случаев на производстве продолжается. Ольга Дружинина отметила, что во взрыве в Ethno Cafe инспекция завершит расследование в течение 15 суток. Что же касается происшествия в «Оранж Хаус», то это случай был скрыт и о нём стало известно из-за заявления от пострадавшей стороны. Расследование завершится через 30 дней.
В Улан-Удэ скрыли взрыв газа в «Оранж Хаус»
Происшествия, Фото:
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