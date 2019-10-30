Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Бурятии

Сейсмособытие зарегистрировано в Курумканском районе



Вчера в 21:35 по местному времени в Курумканском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5.



Эпицентр находился в 40 км восточнее от села Улюнхан. По информации единой дежурной диспетчерской службы Курумканского района, толчки не ощущались.



- Сообщения о разрушениях жилых зданий, социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения не поступали. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

