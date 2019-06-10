Улан-удэнцев эвакуировали из-за коробки в подъезде

Вчера жителей дома на улице Добролюбова 2 «А» эвакуировали после сообщения о подозрительном предмете в подъезде. Видеокадры эвакуации улан-удэнцы сняли на камеры мобильных телефонов и выложили в Сеть.
«На 4 этаже сказали в коробке заложена бомба, всех эвакуируют, приехали МЧС, медицина катастроф, скорая, полиция...» - сообщил подписчик паблика uu_news.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что сигнал, действительно, поступал, но бесхозный предмет не представлял угрозы.
Как оказалось, житель дома увидел коробку с отработанным стабилизатором для телевизора. Мужчина позвонил на телефон 112. На место прибыли экстренные службы и эвакуировали жильцов дома.
Но вскоре выяснилось, что предмет не опасен.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае в высотке на Ключевской нашли фрагмент снаряда. Жильцы вызвали взрывотехников, которые его изъяли. Сотрудники Росгвардии выяснили, что фрагмент не содержал взрывчатых веществ.