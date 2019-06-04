В Бурятии потушили крупный лесной пожар

На утро 4 июня лесных пожаров в Бурятии нет



Накануне был ликвидирован лесной пожар в Иволгинском районе, возникший 31 мая. Площадь, пройденная огнём, составила чуть более 400 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Всего на тушении лесного пожара работало более 170 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, лесопользователей, 18 единиц тяжелой и лесопожарной.



На утро 4 июня работ по тушению лесных пожаров не проводится.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44





