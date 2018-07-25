В Братске 4-летний ребёнок выпал из окна

Малыш опёрся на москитную сетку



Накануне в полицию поступило сообщение из горбольницы о госпитализации ребёнка с травмами после падения с высоты. Установили, что 4-летний малыш, находясь в гостях у бабушки в доме по улице Курчатова, упал со второго этажа. Женщина в это время находилась на кухне.



Мальчик забрался на подоконник и выглядывал в отрытое окно, оборудованное москитной сеткой. В какой-то момент он опёрся на сетку, которая не выдержала веса ребёнка и выпала, а вслед за ней – и мальчик. С различными травмами пострадавший был госпитализирован в детскую городскую больницу, где его состояние медиками оценивается как удовлетворительное.



Впервые в этом году в Братске зарегистрирован случай падения из окна несовершеннолетнего. Всего с начала года в Иркутской области зафиксирован 21 случай выпадения детей из окон. Полиция напоминает о том, что следует постоянно присматривать за детьми и не оставлять их в помещениях с открытыми окнами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

