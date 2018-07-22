Погибла семья, в том числе ребёнок
В субботу, 21 июля, около 12 часов на 557 км трассы «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии произошло страшное ДТП, жертвами которого стали три человека.
- 30-летний водитель легкового автомобиля «Тойота», по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Mack и совершил с ним столкновение, - сообщили «Байкал-Dailу» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП погибли три пассажирки «Тойоты» - женщины, 56 и 30 лет, а также 8-летняя девочка.
По информации источника «Байкал-Dailу», погибшие были членами одной семьи: умерли бабушка, дочь и внучка. За рулём находился супруг 30-летней женщины, он был с травмами доставлен в медучреждение.
10 июля на трассе за Сотниково произошло лобовое столкновение, превратившее машины в груды металлолома: в аварии погибли три человека, ещё трое получили травмы.
В Бурятии в ДТП погибли три человека
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