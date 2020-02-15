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Глава Бурятии осмотрел новую сельскую амбулаторию

Глава Бурятии осмотрел новую сельскую амбулаторию
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В село Романовка Баунтовского эвенкинскийского района 14 февраля открылась новая амбулатория

Участие в открытии объекта принял глава Бурятии Алексей Цыденов, два дня работавший в Еравнинском и Баунтовском районах.

Строительство медучреждения началось в 2019 году благодаря вхождению Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа. Объект стоимостью 42,8 млн рублей сдан в эксплуатацию январе 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- В мой самый первый приезд в Баунтовский район в 2017 году первым, что я посетил, был ФАП в Романовке. Он был старый, и уже тогда было понятно, что надо что-то делать: людей было много, они сидели в очереди. На совещании мы приняли решение о строительстве – и вот результат. Желаю, чтобы все были здоровые, сильные и никогда не болели. А если вдруг что-то случится, то здесь вы сможете получить самую лучшую помощь, - сказал Алексей Цыденов.

Врачебная амбулатория села Романовка обслуживает 1172 человека, в том числе 296 детей. Ранее она располагалась в двух зданиях 1962 года постройки, одно из которых в 2013 году пострадало от пожара и стало непригодно для дальнейшей эксплуатации. После амбулаторию разместили во втором здании, что не соответствовало санитарным нормам и правилам. Там не оказывали стоматологическую помощь, не проводили физиопроцедуры, не в полном объёме были представлены лабораторные услуги.

Новая амбулатория – это современное медицинское учреждение, оснащённое оборудованием и соответствующее всем требованиям. Глава Бурятии лично убедился в этом, пройдя по медучреждению с экскурсией, пообщавшись с врачами и местными жителями.

В завершении рабочей поездки в Баунтовский район Алексей Цыденов с министрами провёл встречу с общественностью в витимской средней школе. На встрече были подняты вопросы асфальтирования дорог и отсыпки мостов, безопасности дорожного движения, обеспечения населения чистой питьевой водой, о вольном приносе золота, проблема выступающих под зданиями грунтовых вод в местностях вечной мерзлоты и другие. Все озвученные местными жителями вопросы внесены в протокол и взяты в работу.

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