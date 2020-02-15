Глава Бурятии осмотрел новую сельскую амбулаторию

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

В село Романовка Баунтовского эвенкинскийского района 14 февраля открылась новая амбулатория



Участие в открытии объекта принял глава Бурятии Алексей Цыденов, два дня работавший в Еравнинском и Баунтовском районах.



Строительство медучреждения началось в 2019 году благодаря вхождению Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа. Объект стоимостью 42,8 млн рублей сдан в эксплуатацию январе 2020 года, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- В мой самый первый приезд в Баунтовский район в 2017 году первым, что я посетил, был ФАП в Романовке. Он был старый, и уже тогда было понятно, что надо что-то делать: людей было много, они сидели в очереди. На совещании мы приняли решение о строительстве – и вот результат. Желаю, чтобы все были здоровые, сильные и никогда не болели. А если вдруг что-то случится, то здесь вы сможете получить самую лучшую помощь, - сказал Алексей Цыденов.



Врачебная амбулатория села Романовка обслуживает 1172 человека, в том числе 296 детей. Ранее она располагалась в двух зданиях 1962 года постройки, одно из которых в 2013 году пострадало от пожара и стало непригодно для дальнейшей эксплуатации. После амбулаторию разместили во втором здании, что не соответствовало санитарным нормам и правилам. Там не оказывали стоматологическую помощь, не проводили физиопроцедуры, не в полном объёме были представлены лабораторные услуги.



Новая амбулатория – это современное медицинское учреждение, оснащённое оборудованием и соответствующее всем требованиям. Глава Бурятии лично убедился в этом, пройдя по медучреждению с экскурсией, пообщавшись с врачами и местными жителями.



В завершении рабочей поездки в Баунтовский район Алексей Цыденов с министрами провёл встречу с общественностью в витимской средней школе. На встрече были подняты вопросы асфальтирования дорог и отсыпки мостов, безопасности дорожного движения, обеспечения населения чистой питьевой водой, о вольном приносе золота, проблема выступающих под зданиями грунтовых вод в местностях вечной мерзлоты и другие. Все озвученные местными жителями вопросы внесены в протокол и взяты в работу.



