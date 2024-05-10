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В Агинском округе проведут фестиваль стрижки овец

В Агинском округе проведут фестиваль стрижки овец
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие состоится в рамках первенства России по стрельбе из лука

Первый фестиваль стрижки овец «Белое золото Аги» пройдёт в Агинском Бурятском округе 22 июня в рамках первенства России по стрельбе из лука. Его проведут в посёлке Агинское. По вопросам подготовки и проведения мероприятия 7 мая был проведён оргкомитет.

- Сезон стрижки всегда приходится на первый месяц лета, в это же время мы проведём этот фестиваль. Мероприятие является открытым, пройдёт на территории ООО «Руно», - рассказал руководитель администрации округа Базар Дугаржапов.

По информации пресс-служба администрации, участникам фестиваля необходимо быстро и качественно состричь современной механической машиной по три животных. Жюри будут оценивать время стрижки, чистоту добытого руна.

- Призовой фонд составит 120 тысяч рублей. Во время проведения конкурса для желающих будут работать мастер классы по ручной и машинной стрижке овец. Будут организованы экскурсии по предприятию, где покажут весь процесс снятия, обработки руна, изготовление продукции. Будут работать локации с выставочной, сувенирной продукцией и другие развлекательные моменты для зрителей, - добавила начальник отдела планирования и анализа окружной администрации Баира Дашидымбрылова.

Возрастное ограничение: 6+.
Агинский Бурятский округ фестиваль стрижка овец

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