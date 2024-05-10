В Агинском округе проведут фестиваль стрижки овец

Мероприятие состоится в рамках первенства России по стрельбе из лука



Первый фестиваль стрижки овец «Белое золото Аги» пройдёт в Агинском Бурятском округе 22 июня в рамках первенства России по стрельбе из лука. Его проведут в посёлке Агинское. По вопросам подготовки и проведения мероприятия 7 мая был проведён оргкомитет.



- Сезон стрижки всегда приходится на первый месяц лета, в это же время мы проведём этот фестиваль. Мероприятие является открытым, пройдёт на территории ООО «Руно», - рассказал руководитель администрации округа Базар Дугаржапов.



По информации пресс-служба администрации, участникам фестиваля необходимо быстро и качественно состричь современной механической машиной по три животных. Жюри будут оценивать время стрижки, чистоту добытого руна.



- Призовой фонд составит 120 тысяч рублей. Во время проведения конкурса для желающих будут работать мастер классы по ручной и машинной стрижке овец. Будут организованы экскурсии по предприятию, где покажут весь процесс снятия, обработки руна, изготовление продукции. Будут работать локации с выставочной, сувенирной продукцией и другие развлекательные моменты для зрителей, - добавила начальник отдела планирования и анализа окружной администрации Баира Дашидымбрылова.



Возрастное ограничение: 6+.

