В течение 20 минут было выпущено 30 залпов и 300 фейерверков
В Бурятии вчера вечером ветреная погода не помешала военным устроить праздничный салют над Улан-Удэ. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа провели праздничный салют, в котором использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 «Ассоль».
- Продлился он около 20 минут. Из гаубиц произведено 30 залпов, а из салютных установок в небо выпущено более 300 фейерверков, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Над Улан-Удэ прогремел праздничный салют
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