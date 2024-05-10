Над Улан-Удэ прогремел праздничный салют

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В течение 20 минут было выпущено 30 залпов и 300 фейерверков



В Бурятии вчера вечером ветреная погода не помешала военным устроить праздничный салют над Улан-Удэ. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа провели праздничный салют, в котором использованы 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 «Ассоль».



- Продлился он около 20 минут. Из гаубиц произведено 30 залпов, а из салютных установок в небо выпущено более 300 фейерверков, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



