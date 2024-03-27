Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии финики, абрикосы и муку

У иностранцев не было фитосанитарных сертификатов
Граждане Монголии пытались вывезти из России 20 кг фиников, 10 кг сушёного абрикоса, 170 кг пшеничной муки без фитосанитарных сертификатов. Нарушение вскрыли в МАПП «Кяхта», сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ.
Отмечается, что вся продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.
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