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Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии финики, абрикосы и муку

Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии финики, абрикосы и муку
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
У иностранцев не было фитосанитарных сертификатов

Граждане Монголии пытались вывезти из России 20 кг фиников, 10 кг сушёного абрикоса, 170 кг пшеничной муки без фитосанитарных сертификатов. Нарушение вскрыли в МАПП «Кяхта», сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ.


Отмечается, что вся продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.
Россельхознадзор

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