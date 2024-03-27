Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии финики, абрикосы и муку







Отмечается, что вся продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.



Граждане Монголии пытались вывезти из России 20 кг фиников, 10 кг сушёного абрикоса, 170 кг пшеничной муки без фитосанитарных сертификатов. Нарушение вскрыли в МАПП «Кяхта», сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.В отношении нарушителей возбуждено два административных дела по ст. 10.2 КоАП РФ.