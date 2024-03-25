Жителей Бурятии просят сообщать о «торговцах смертью»

Звонки принимаются анонимно



В Бурятии стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».



МВД просит сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону 102, а также в дежурные части полиции. Все звонки принимаются круглосуточно и на анонимной основе.



Также звонки и обращения граждан готовы принять специалисты республиканского наркологического диспансера по телефону доверия 8 (3012) 565-911.



В рамках акции будут также раздавать информационные листовки, состоятся профилактические беседы, пройдут рейды в местах массового пребывания граждан.



Региональный этап акции продлится до 29 марта.



