25 марта

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Жителей Бурятии просят сообщать о «торговцах смертью»

Жителей Бурятии просят сообщать о «торговцах смертью»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Звонки принимаются анонимно

В Бурятии стартовал первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

МВД просит сообщать информацию о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону 102, а также в дежурные части полиции. Все звонки принимаются круглосуточно и на анонимной основе.

Также звонки и обращения граждан готовы принять специалисты республиканского наркологического диспансера по телефону доверия 8 (3012) 565-911.

В рамках акции будут также раздавать информационные листовки, состоятся профилактические беседы, пройдут рейды в местах массового пребывания граждан.

Региональный этап акции продлится до 29 марта.

полиция наркотики

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