«Вокруг собаки бегают», - отмечают местные жители
На улице Дачная в городе Закаменск лошади устроили «роддом». На днях тут ожеребились сразу две кобылы. Местные жители обеспокоены такой тенденцией.
- У нас на Дачной ожеребилась кобыла и ещё одна жеребится. Вокруг собаки бегают, - обратилась горожанка в группе «Закамна-инфо. 24/7» с просьбой опубликовать это объявление.
Владельцев просят откликнуться и не допускать бесконтрольный выпас скота.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале марта в Закаменске лошадь ожеребилась под окнами налоговой инспекции.
В Бурятии лошади жеребятся у всех на глазах
Общество, Фото:
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