В райцентре в Бурятии людей оставили без остановки и тротуаров

Из-за этого кяхтинцам приходится рассекать по проезжей части
Жители Кяхты попросили разобраться с пешеходными дорожками от остановки около Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий до поворота на улице Калинина. В группе «Кяхта-инфо.24/7» поинтересовались, когда там наконец-то сделают тротуар.
- Из-за отсутствия дорожки люди ходят по проезжей части, – сообщили кяхтинцы. – И как долго будут проектировать остановку на пересечении Калинина и улицы Слобода? Дети стоят там, а автобусы не останавливаются и проезжают мимо.
В городской администрации пояснили: собственник дороги – ГКУ «Бурятрегионавтодор» – уже разрабатывает проектную документацию. Власти, в свою очередь, обратились в учреждение с просьбой включить в проект строительство тротуаров и остановочных пунктов.
Из-за этого кяхтинцам приходится рассекать по проезжей части
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