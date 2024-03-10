В райцентре в Бурятии людей оставили без остановки и тротуаров



Жители Кяхты попросили разобраться с пешеходными дорожками от остановки около Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий до поворота на улице Калинина. В группе «Кяхта-инфо.24/7» поинтересовались, когда там наконец-то сделают тротуар.



- Из-за отсутствия дорожки люди ходят по проезжей части, – сообщили кяхтинцы. – И как долго будут проектировать остановку на пересечении Калинина и улицы Слобода? Дети стоят там, а автобусы не останавливаются и проезжают мимо.



В городской администрации пояснили: собственник дороги – ГКУ «Бурятрегионавтодор» – уже разрабатывает проектную документацию. Власти, в свою очередь, обратились в учреждение с просьбой включить в проект строительство тротуаров и остановочных пунктов.