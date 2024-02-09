Пятерых жителей Бурятии лишили водительских прав из-за лечения у психиатра

Они состоят на учёте



По требованию прокуратуры пять жителей Окинского района Бурятии, состоящие на учёте с психическими расстройствами, лишены водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.



В ходе проверки было установлено, что пять жителей района состоят на учёте в медицинской организации в связи с наличием психического заболевания, которое входит в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом.



«Данное заболевание может привести к аварийной ситуации, влекущей опасность для других участников дорожного движения. Это обстоятельство явилось основанием для принятия мер реагирования. Прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении действия права данных граждан на управление транспортными средствами», - сообщили в прокуратуре.



Тункинский районный суд иски удовлетворил.



