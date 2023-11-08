Его используют для брендирования знаковых и туристических мест
В Чите проходит опрос по выбору визуального символа, который будет использован для брендирования знаковых и туристических мест забайкальской столицы. Голосование будет проводиться по 17 ноября.
Участникам предлагается выбрать любой понравившийся образ из четырёх предложенных ниже вариантов.
1. Даурский ёж. Ёж – символ опытности и мудрости.
2. Даурский журавль. Издревле журавль считается символом счастья, любви, верности и здоровья.
3. Гномы-хранители. Забайкальский край и город – как сундук сокровищ. И это не только золото, медь, уран и уголь. Это и про багульник, про культурное достояние, про талантливых людей.
4. Птица-говорун. Операторы сотовой связи проанализировали данные по голосовому трафику за 2022 год. Жители Читы и Забайкалья возглавили список самых разговорчивых в России.
Голосование проводится в телеграм-канале «Город Чита». В комментариях под голосованием можно предложить свой вариант визуального символа украшения знаковых мест города Читы с кратким описанием его легенды. Также проголосовать можно через портал «Госуслуги», сообщили в администрации Читы.
Возрастное ограничение: 0+.
В Чите выбирают визуальный символ города
Общество, Фото:
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