В Чите выбирают визуальный символ города

Общество, Фото: администрация Читы

Его используют для брендирования знаковых и туристических мест



В Чите проходит опрос по выбору визуального символа, который будет использован для брендирования знаковых и туристических мест забайкальской столицы. Голосование будет проводиться по 17 ноября.



Участникам предлагается выбрать любой понравившийся образ из четырёх предложенных ниже вариантов.

1. Даурский ёж. Ёж – символ опытности и мудрости.

2. Даурский журавль. Издревле журавль считается символом счастья, любви, верности и здоровья.

3. Гномы-хранители. Забайкальский край и город – как сундук сокровищ. И это не только золото, медь, уран и уголь. Это и про багульник, про культурное достояние, про талантливых людей.

4. Птица-говорун. Операторы сотовой связи проанализировали данные по голосовому трафику за 2022 год. Жители Читы и Забайкалья возглавили список самых разговорчивых в России.



Голосование проводится в телеграм-канале «Город Чита». В комментариях под голосованием можно предложить свой вариант визуального символа украшения знаковых мест города Читы с кратким описанием его легенды. Также проголосовать можно через портал «Госуслуги», сообщили в администрации Читы.



Возрастное ограничение: 0+.

