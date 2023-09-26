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10 отцов Иркутской области наградят знаком «Отцовская доблесть»

10 отцов Иркутской области наградят знаком «Отцовская доблесть»
Общество,  Фото:pixabay.com
Определены первые получатели региональных почётных знаков

Десять многодетных отцов первыми удостоены почётного знака «Отцовская доблесть» в Иркутской области. Знак был учреждён в регионе в прошлом году указом губернатора. В этом году впервые проведён конкурсный отбор. Торжественная церемония награждения состоится в преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье октября.

К почётному знаку устанавливается единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2023 году на рассмотрение конкурсной комиссии были направлены документы 53 претендентов на получение почётного знака. По результатам отбора награду получат: Владимир Бичёвин (город Иркутск), Дмитрий Дубровский (Куйтунский район), Андрей Коновалов (город Зима), Вадим Кучаров (город Усолье-Сибирское), Тимофей Магданов (Эхирит-Булагатский район), Алексей Панкин (Шелеховский район), Николай Родин (Заларинский район), Михаил Рыков (Ольхонский район), Владимир Соколов (Казачинско-Ленский район) и Владимир Цыренов (Баяндаевский район).

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов рассказал, что почётным знаком поощряются многодетные отцы, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее 10 лет, которые при этом занимаются общественной деятельностью, достойно воспитывают (воспитали) трёх и более детей.

– Представленные к награде многодетные отцы отличаются трудолюбием, творческим отношением к воспитанию детей. Каждый отец представляет своё участие в жизни общества и свои гражданские позиции, вклад в развитие родных мест, пропаганду здорового образа жизни. Дети в его семье получают достойное воспитание, а отношения родителей и детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви, – подчеркнул Владимир Родионов.

Иркутская область почетный знак награждение отцы

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