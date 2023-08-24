Бороться с лесными пожарами в соседнем регионе помогали 54 десантника-пожарных
23 августа к местам постоянной дислокации вернулись работники Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов, которые в Республике Саха (Якутия) помогали в тушении лесных пожаров.
Всего в Якутию из региона были отправлены 54 десантника-пожарных: 22 – из Братского, 21 – из Нижнеилимского, 11 – из Усть-Кутского авиаотделений. Руководил группой инструктор десантно-пожарной команды Усть-Кутского авиаотделения Виктор Габрусь.
В день вылета из Иркутска, 8 августа, на территории соседней республики действовало 97 лесных пожаров на площади больше 145 тысяч гектаров. Группа пожарных-десантников из Иркутской области была направлена на тушение пожаров на юго-запад Якутии в Олекминский район, где в то время действовал 21 пожар на площади 35 тысяч гектаров.
– Наш лесной десант работал в Якутии в рамках межрегионального плана маневрирования лесопожарными формированиями, утвержденного Рослесхозом. Также группы из Иркутской области в этом году участвовали в тушении лесных пожаров в Магаданской области и на Ямале. Хочу добавить, что огонь не знает границ субъектов. Мы помним, как в прошлые годы дым из соседних территорий доходил до Иркутска, мешал дышать его жителям и гостям города. Поэтому бороться с лесными пожарами нужно не отдаляясь от других регионов, а объединяя усилия, знания и опыт, – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Читоркин.
Напомним, в Приангарье лесных пожаров нет с 15 августа.
Лесные пожарные Иркутской области вернулись из Якутии
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