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В Бурятию приедет пианист Денис Мацуев

В Бурятию приедет пианист Денис Мацуев
Общество,  Фото:pixabay.com
Он выступит на музыкальном фестивале в Улан-Удэ

С 15 по 16 сентября в Улан-Удэ пройдёт музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Концерты в этом году приурочены к 150-летию Сергея Рахманинова.

15 сентября в театре оперы и балета выступят народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев и лауреаты международных и всероссийских конкурсов Зинаида Царенко (меццо-сопрано), Борис Струлёв (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Лев Бакиров (фортепиано). Концерт (6+) пройдёт в сопровождении губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии, главный дирижёр — Илмар Лапиньш. В программе вечера произведения С. Рахманинова, П. Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова и других.

16 сентября здесь же выступят победители XVII международного конкурса им. П.И. Чайковского: пианисты Станислав Корчагин и Илья Папоян. В программе концерта (6+): произведения Сергея Рахманинова.

Выступления состоятся в рамках открытия юбилейного 85-го сезона Бурятской государственной филармонии.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия концерт фестиваль Денис Мацуев Улан-Удэ

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