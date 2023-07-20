Горячая вода поступит в квартиры в разное время, напомнили горожанам
В Улан-Удэ ТГК-14 приступила к поэтапному подключению потребителей к горячему водоснабжению после плановой остановки ТЭЦ-1.
«Это сложный технологический процесс, требующий времени», - подчеркнули в компании.
Отмечается, что оборудование Улан-Удэнской ТЭЦ-1 включается в соответствии с графиком. На данный момент в работе находится котёл № 6. В ближайшее время будет запущен турбогенератор № 6.
- Горячая вода поступит в дома и квартиры улан-удэнцев в разное время, в зависимости от расстояния между ними и станцией, этажности строений, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, готовности управляющих организаций к подключению. При наличии вопросов, касающихся горячего водоснабжения, граждане могут обратиться в свои управляющие организации или диспетчерскую службу компании по телефону 46-69-37, - говорится в сообщении ТГК-14.
Во время остановки ТЭЦ-1 там была проведена полная ревизия оборудования и ремонт. Также выполнены плановые работы на тепломагистралях.
Отметим, в этом году из-за масштабных работ по реконструкции тепломагистрали №3 часть Советского и Железнодорожного районов получат горячую воду намного позже. Недавно стало известно, что центр Улан-Удэ, где воду обещали дать к 20 июля, будет ждать её ещё месяц – до 20 августа. А часть Железнодорожного района и вовсе не увидит её всё лето.
В дома жителей Улан-Удэ возвращается горячая вода
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