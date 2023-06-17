На ней будут представлены постеры бурятских художниц
17 июня в столице Бурятии будет работать выставка цифровых картин. Её можно будет увидеть в парке имени Д.Ж. Жанаева.
В рамках празднования Дня города современные художницы республики представят свои работы, выполненные в графических приложениях. Всего зрители увидят 8 постеров на тему Улан-Удэ и Бурятии от четырёх художниц: Александры Дугаровой, Саяны Хомоновой, Раджаны Доржиевой и Даримы Кантаковой, сообщает дирекция по паркам.
Мероприятие состоится в рамках фестиваля современных культур «Город субкультур».
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ покажут выставку цифровых картин
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