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Улан-Удэ примет фестиваль современных культур

Улан-Удэ примет фестиваль современных культур
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие проводится в городе впервые

17 июня в Улан-Удэ впервые в городе пройдёт большой фестиваль современных культур «Город субкультур». В парке имени Д.Ж. Жанаева посетителей ждут: выставка картин, гадание на таро, разрисовывание мехенди, игра в большую дженгу и многое другое.

Программа
17:00 – Мастер-класс по современным танцевальным направлениям
18:00 – Большой концерт кавер-групп, барабанный интерактив
20:00 – Подведение итогов конкурса костюмов «Неформат»
20:30 – Выступление кавер-группы «Smak Band», барабанное и файер-шоу

Также на территории будут работать большая раскраска для детей, фотозона в стиле «Граффити», выставка байкеров и автомобилей. Кроме этого, будет организована лотерея, сообщает дирекция по паркам.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ фестиваль молодежь конкурс

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