Апрель в Бурятии выдался не по-весеннему холодным и снежным

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В некоторые дни столбик термометра в республике опускался до -29 градусов



В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким был второй весенний месяц в Бурятии. Из-за арктических воздушных масс погода в апреле выдалась холодной, ветреной и неустойчивой.



Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов оказалась на 1-4 градуса ниже, чем в предыдущие годы. Ночами она колебалась преимущественно от -4 до -9, местами – от -11 до -16, на севере и юго-западе опускалась до -20, -25, а в Баунтовском районе – до -29.



Во второй и третьей декадах апреля столбик термометра днём поднимался до +3, +9 градусов, а в первой и в отдельные дни по северной половине устремлялся к отрицательным отметкам – 1-6℃ ниже нуля. 20-го числа там отмечалось от -6 до -11. При выносе тепла из южных широт воздух прогревался до +13,+18, а в последний день месяца на юге – до +19, +24.



Кроме того, в апреле в республике шёл снег, в том числе – мокрый. В отдельные дни – 5, 10, 13, 16, 19, 26 и 27-го – он выпал в большинстве районов. На юге и северо-востоке осадков было примерно в два-два с половиной раза больше климатической нормы, а в Окинском и Тарбагатайском районах – больше 3-х и 4,5 месячных норм соответственно Мало снега оказалось в Северо-Байкальском, Муйском, Бичурском, Заиграевском и местами – Баргузинском и Баунтовском районах. В Курумканском и вовсе выпало 0,2 мм.



На берегу Байкала устанавливался снежный покров высотой в 15-35 сантиметров. В конце месяца он также сохранялся в Северо-Байкальском, Хоринском и Кабанском районах и на перевале Даван на границе Бурятии и соседней Иркутской области. Порывы ветра достигали 15-22 метров в секунду, а 5-го числа в еравнинском селе Сосново-Озёрское – 23 м/с.