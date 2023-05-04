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Жители Улан-Удэ назвали самых вредных коллег

Жители Улан-Удэ назвали самых вредных коллег
Общество,  Фото:Pixabay.com
Работающим горожанам сложнее всего находить общий язык с бухгалтерами и программистами

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» решили узнать, с кем жителям бурятской столицы сложнее всего общаться на работе. Самыми несговорчивыми оказались финансовые специалисты и бухгалтеры (10%). А ещё 8% признались, что испытывают трудности при коммуникации с программистами.

По 6% улан-удэнцев с трудом ладят с инженерами и специалистами служб безопасности, а по 5% – с юристами, рабочими и экономистами. Столько же респондентов (по 5%) с натяжкой общаются с коллегами – представителями своей же профессии.

С менеджерами по продажам непросто коммуницировать 4% опрошенных, с HR- и офис-менеджерами – 3%. А вот треть (32%) горожан утверждают, что с лёгкостью находят общий язык со всеми.

Каждый десятый считает, что дело не в профессии, а в характере человека. Женщины чаще мужчин заявляют, что не испытывают никаких проблем в общении с представителями других специальностей (40% против 28%).
работа профессии

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