Жители Улан-Удэ назвали самых вредных коллег





Каждый десятый считает, что дело не в профессии, а в характере человека. Женщины чаще мужчин заявляют, что не испытывают никаких проблем в общении с представителями других специальностей (40% против 28%).

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» решили узнать, с кем жителям бурятской столицы сложнее всего общаться на работе. Самыми несговорчивыми оказались финансовые специалисты и бухгалтеры (10%). А ещё 8% признались, что испытывают трудности при коммуникации с программистами.По 6% улан-удэнцев с трудом ладят с инженерами и специалистами служб безопасности, а по 5% – с юристами, рабочими и экономистами. Столько же респондентов (по 5%) с натяжкой общаются с коллегами – представителями своей же профессии.С менеджерами по продажам непросто коммуницировать 4% опрошенных, с HR- и офис-менеджерами – 3%. А вот треть (32%) горожан утверждают, что с лёгкостью находят общий язык со всеми.