Спортсмен из Улан-Удэ представит российскую федерацию кёкусин-кан каратэ
C 29 по 30 апреля в Японии состоятся открытое весеннее первенство и чемпионат страны по каратэ. Турнир пройдёт в городе Тода.
В соревнованиях примут участие спортсмены из России. Федерацию кёкусин-кан каратэ-до РФ на первенстве представят 14 человек, на чемпионате – 5 спортсменов.
От Бурятии во всеяпонском чемпионате примет участие Алексей Фёдоров из Улан-Удэ, сообщает пресс-служба федерации.
Бурятский каратист примет участие во всеяпонском чемпионате
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