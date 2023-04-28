Бурятский каратист примет участие во всеяпонском чемпионате

Общество, Фото: личная страница Алексея Фёдорова

Спортсмен из Улан-Удэ представит российскую федерацию кёкусин-кан каратэ



C 29 по 30 апреля в Японии состоятся открытое весеннее первенство и чемпионат страны по каратэ. Турнир пройдёт в городе Тода.



В соревнованиях примут участие спортсмены из России. Федерацию кёкусин-кан каратэ-до РФ на первенстве представят 14 человек, на чемпионате – 5 спортсменов.



От Бурятии во всеяпонском чемпионате примет участие Алексей Фёдоров из Улан-Удэ, сообщает пресс-служба федерации.

