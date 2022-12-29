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В Улан-Удэ впервые прошлись по строящемуся третьему мосту через Уду

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Все пролёты переправы окончательно соединили друг с другом

Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников рассказал, как идёт строительство нового моста через Уду.  В конце ноября рабочие приступили к сборке последнего, третьего пролёта – причём прямо в воздухе. Его не надвигали, как два предыдущих пролётных строения.

Полторы недели назад Луковников сообщил, что уже совсем скоро можно будет пройтись по переправе от одного берега реки до другого. Этот момент, как и планировалось, настал 29 декабря. Зампред лично прогулялся по сооружению.


 
- Мы находимся на смонтированном мосту.  Четыре опоры, полностью все пролётные строения. Общая длина – 200 метров, – рассказал он. – Работы, которые планировалось завершить до конца года, выполнены. Лимит на 2022-ой – 1 миллиард 640 тысяч рублей – освоен. В 2023-ем  году планируем чуть больше – около двух миллиардов. Следующий этап – строительство тоннеля под железнодорожными путями и двух путепроводов, которые входят в конструктив в так называемого транспортного перехода.

По словам Евгения Луковникова, 2023-й станет основным годом строительства и его «должны отработать ударно».

- График составлен так, чтобы основной конструктив перехода был выполнен, – подчеркнул он. – На 2024-ый останутся небольшие работы – благоустройство, укладка асфальта, освещение, озеленение и видеонаблюдение. В том же году планируем ввести объект в эксплуатацию. Третий мост через Уду должен зажить полной жизнью и обеспечить транспортную доступность горожанам.

Все земельные участки с жилыми домами на месте стройки уже выкупили, людей переселили.

- Возможно, придётся ещё расширять улицы и выкупать у кого-то жильё, чтобы подъезды были полностью по трафику и не возникало заторов, – отметил зампред.

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