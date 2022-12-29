В Улан-Удэ впервые прошлись по строящемуся третьему мосту через Уду

Все пролёты переправы окончательно соединили друг с другом

- Мы находимся на смонтированном мосту. Четыре опоры, полностью все пролётные строения. Общая длина – 200 метров, – рассказал он. – Работы, которые планировалось завершить до конца года, выполнены. Лимит на 2022-ой – 1 миллиард 640 тысяч рублей – освоен. В 2023-ем году планируем чуть больше – около двух миллиардов. Следующий этап – строительство тоннеля под железнодорожными путями и двух путепроводов, которые входят в конструктив в так называемого транспортного перехода.



По словам Евгения Луковникова, 2023-й станет основным годом строительства и его «должны отработать ударно».



- График составлен так, чтобы основной конструктив перехода был выполнен, – подчеркнул он. – На 2024-ый останутся небольшие работы – благоустройство, укладка асфальта, освещение, озеленение и видеонаблюдение. В том же году планируем ввести объект в эксплуатацию. Третий мост через Уду должен зажить полной жизнью и обеспечить транспортную доступность горожанам.



Все земельные участки с жилыми домами на месте стройки уже выкупили, людей переселили.



- Возможно, придётся ещё расширять улицы и выкупать у кого-то жильё, чтобы подъезды были полностью по трафику и не возникало заторов, – отметил зампред.



