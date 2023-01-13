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В Улан-Удэ начался новый этап строительства третьего моста через Уду

В Улан-Удэ начался новый этап строительства третьего моста через Уду
Общество,  Фото:t.me/MO34UU
Рабочие трудились на объекте все праздники

В конце 2022 года в Улан-Удэ впервые прошлись по строящемуся третьему мосту. Все пролёты переправы, как и планировалось, окончательно соединили друг с другом 29 декабря. После небольшого перерыва рабочие продолжили трудиться на объекте.

- Несмотря на сильные морозы и новогодние праздники, строители работают круглосуточно и выполняют поставленные задачи, – рассказали 6 января в официальном telegram-канале третьего моста.

Неделю спустя специалисты приступили к отсыпке земляного полотна основного хода автомобильной дороги.

- В течение этой недели непосредственно вся дорожно-строительная техника была задействована в возведении земляного полотна основного поля. Общий объём необходимого для этого грунта – 10 247 кубометров. На сегодняшний день завезено 5 444. Оставшийся объём будет завезён в течение 4-5 дней – в зависимости оттого, когда освободится территория, занимаемая стапелем, на которой мы сейчас занимаемся уборкой, – рассказал прораб дорожно-строительного участка.


Ранее заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников сообщил, что следующим этапом станет строительство тоннеля под железнодорожными путями и двух путепроводов, которые входят в конструктив в так называемого транспортного перехода.

По его словам, 2023-й будет основным годом строительства и его «должны отработать ударно».

- График составлен так, чтобы основной конструктив перехода был выполнен, – подчеркнул зампред. – На 2024-ый останутся небольшие работы – благоустройство, укладка асфальта, освещение, озеленение и видеонаблюдение. В том же году планируем ввести объект в эксплуатацию. Третий мост через Уду должен зажить полной жизнью и обеспечить транспортную доступность горожанам.

Все земельные участки с жилыми домами на месте стройки уже выкупили, людей переселили.

- Возможно, придётся ещё расширять улицы и выкупать у кого-то жильё, чтобы подъезды были полностью по трафику и не возникало заторов, – отметил Луковников.
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