Первым десяти отличникам вручат билеты на выставку
26 января в художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ пройдёт вечеринка для студентов - #MuzeyParty03. Начало мероприятия в 16:00.
- Первые десять отличников получат бесплатные билеты на новую уникальную выставку «Достояние Республики», - сообщили в Национальном музее Бурятии.
Организаторы обещают провести познавательные мастер-классы, интересные конкурсы, призы, а также живую музыку.
Возрастное ограничение - 12+
В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее
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