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В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее

В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Первым десяти отличникам вручат билеты на выставку

26 января в художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ пройдёт вечеринка для студентов - #MuzeyParty03. Начало мероприятия в 16:00.

- Первые десять отличников получат бесплатные билеты на новую уникальную выставку «Достояние Республики», - сообщили в Национальном музее Бурятии.

Организаторы обещают провести познавательные мастер-классы, интересные конкурсы, призы, а также живую музыку.


Возрастное ограничение - 12+
музей студенты

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