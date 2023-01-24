В Улан-Удэ День студента отметят вечеринкой в музее

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Первым десяти отличникам вручат билеты на выставку



26 января в художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ пройдёт вечеринка для студентов - #MuzeyParty03. Начало мероприятия в 16:00.



- Первые десять отличников получат бесплатные билеты на новую уникальную выставку «Достояние Республики», - сообщили в Национальном музее Бурятии.



Организаторы обещают провести познавательные мастер-классы, интересные конкурсы, призы, а также живую музыку.





Возрастное ограничение - 12+

