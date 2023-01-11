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В Улан-Удэ подростки в СИЗО сыграли в настольный футбол

В Улан-Удэ подростки в СИЗО сыграли в настольный футбол
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Ребята играли с азартом

В улан-удэнском СИЗО-1 прошёл турнир по настольному футболу среди несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых и осуждённых.

В спортзале разразились настоящие футбольные баталии. Ребята соревновались в быстроте реакции, выносливости, а также силе духа.

В учреждении можно заниматься физической культурой и спортом. В корпусе имеется помещение для занятий спортом с теннисным столом и шведской стенкой.

- В целях воспитания спортивного духа и физического развития, сотрудники воспитательного отдела учреждения на постоянной основе проводят для подростков соревнования и турниры по различным спортивным направлениям, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

В школе исправительной колонии №7 в Улан-Удэ состоялся турнир по армрестлингу среди женщин.

К состязанию женщины готовились заблаговременно, они изучали историю армрестлинга, правила и различные техники борьбы. После отборочного этапа в турнир прошли 10 участниц, которые и сразились за звание победителя.

Победительницей стала одна из осуждённых, которая одержала верх над большинством своих соперниц.


СИЗО УФСИН

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