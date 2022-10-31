Как живут осуждённые в улан-удэнском СИЗО

Сотрудники СИЗО-1 провели пресс-тур по исправительному учреждению



Сегодня, 31 октября, отмечается День работников СИЗО и тюрем. В честь профессионального праздника сотрудники УФСИН по Бурятии провели пресс-тур в следственный изолятор №1 в Улан-Удэ. Надзиратели рассказали о тонкостях своей работы, а также правилах содержания несовершеннолетних и взрослых осуждённых в стенах учреждения.



Заполнен наполовину



В улан-удэнском СИЗО на данный момент содержатся около 600 осуждённых, среди которых семь несовершеннолетних. При этом лимит наполнения – более 1100 человек. В следственном изоляторе содержатся подозреваемые, обвиняемые, осуждённые, которым по решению суда избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также некоторых осуждённых оставляют в изоляторе для обеспечения хозяйственных работ.



Семь несовершеннолетних



В корпусе несовершеннолетних осуждённых, обвиняемых и подозреваемых СИЗО-1 содержатся семь подростков от 14 до 18 лет. В помещении предусмотрен учебный класс для получения начального, среднего, общего образования и сдачи государственных экзаменов. Учителей привлекают из городских школ, уроки проводятся три раза в неделю. Помимо этого, в здании есть библиотека, спортзал, столовая, камеры для их содержания и кабинет психолога.



- Конечно же, обеспечивается безопасность. Педагог проводит занятия в обязательном порядке в присутствии сотрудника УФСИН. Фактов нападения на педагогов зафиксировано не было, - рассказал замначальника по воспитательной работе улан-удэнского СИЗО Юрий Хильков.



«Постояльцы»



Некоторых осуждённых оставляют в изоляторе для обеспечения хозяйственных работ. Обычно это люди, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, не предоставляющие угрозы для общества. Осуждённым, кому осталось отбывать наказание не больше полугода, также предоставляют эту возможность.



В СИЗО-1 хозяйственные работы выполняют 40 человек, среди которых 15 женщин. Условия проживания таких осуждённых весьма лояльные. Спальные помещения похожи на бюджетную гостиницу, также осуждённые имеют возможность проживать в камере, которую не запирают. По желанию могут ходить в спортзал и получать зарплату за свой труд.



- Эти лица должны обладать положительной характеристикой с предыдущего места работы и учёбы. Самое главное условие, чтобы у них по решению суда было отбывание наказания в колонии общего режима, - рассказал замначальника улан-удэнского СИЗО-1 Владимир Цыбикмитов.



Узкая медицина



В СИЗО относительно новое медицинское учреждение. Филиал медсанчасти №4 УФСИН по Бурятии открыли в 2017 году. Здесь осуждённые сдают первичные анализы и могут воспользоваться услугами врача-терапевта, стоматолога, дерматолога и других специалистов.



- Все проходят медосмотр по прибытию. Сдают первичные анализы и весь клинический минимум. Мы работаем с организациями минздрава Бурятии, приглашаем узких специалистов, они приходят и консультируют. У нас осуществляется ежедневный обход медицинскими работниками, где ведётся запись на приём, - начальник филиала медсанчасти №4 УФСИН по Бурятии Виктория Цыбенова.



Взрослые без сладкого



Питание для взрослых и подростков различается. Несовершеннолетние могут пользоваться пятиразовым питанием, когда взрослым ограничено трёхразовым. При этом сладости разрешены только осуждённым до 18 лет.



- Меню у нас разнообразное. Это мясо, рыба, кисломолочные продукты, супы – всё что необходимо человеку, - делятся сотрудники.



Прогулочные залы и «передачки»



Подозреваемому, обвиняемому и осуждённому в течение рабочего дня предоставляется право на один час прогулки по свежему воздуху под надзором сотрудников УФСИН. Несовершеннолетние и беременные женщины могут гулять неограниченно.



Передача посылок осуждённым от людей на «воле» – довольно трудоёмкий процесс. Сотрудники в специальной комнате ежедневно занимаются проверкой передаваемых вещей с помощью инструментов для резки.



- Все продукты питания разрезаются и осматриваются. После используется металлодетектор на установление металлических, запрещённых или спиртосодержащих предметов. Сотрудники у нас опытные. Вот в этом году у нас не было попыток доставки запрещённых предметов, - рассказал замначальника улан-удэнского СИЗО-1 Владимир Цыбикмитов.



Карцер и ШИЗО



У осуждённых подъём начинается в шесть утра. Судя по распорядку дня, в основном они занимаются судебно-следственными действиями. После ужина до отбоя у них свободное время.



- Они завтракают и до 12 часов едут на судебно-следственные действия. После чего обедают, и потом опять производятся судебно-следственные действия. В шесть часов вечера у них ужин после чего свободное время. В 22:00 часа производится отбой, - добавил Владимир Цыбикмитов.



За нарушение правил внутреннего распорядка дня подозреваемому, обвиняемому и осуждённому в качестве наказания сажают в карцер и штрафные изоляторы (ШИЗО).



- У нас, конечно же, есть такие люди. Но если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, идёт снижение. Сейчас основная цель – это профилактика послушного поведения, - признался замначальника СИЗО-1.



Справка:



Следственный изолятор №1 начинает свою историю с 1803 года. Тогда в городе Верхнеудинск по указу Иркутской палаты был выстроен Верхнеудинский деревянный острог. Спустя более полувека (1866 год) по предписанию военного губернатора Забайкальской области решено было выстроить в Верхнеудинске каменную тюрьму. Строительные работы были закончены в 1886 году. Тюрьма была рассчитана на 440 человек. В 1894 году Верхнеудинский тюремный замок был переименован в тюрьму № 1. С 1964 года тюрьма №1 реорганизована в следственный изолятор №1.

