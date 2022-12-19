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Новые авто премиум-класса оказались не по карману жителям Бурятии

Новые авто премиум-класса оказались не по карману жителям Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Взять их в кредит могут только 0,08% наших земляков

Агентство РИА Рейтинг составило рейтинг российских регионов по доступности автомобилей. Эксперты решили выяснить, могут ли местные жители позволить себе в кредит недорогие новые автомобили за 900 тысяч, средние по стоимости – за два с половиной миллиона и машины премиум-класса примерно за 10 миллионов рублей.

Бурятия оказалась в списке на 35 месте из 85-ти (данных по четырём новым субъектам РФ пока нет). Если возможность приобрести авто за 900 тысяч в республике есть у 13,1% семей, то за 2,5 миллиона – лишь у 2,6%, а за десять миллионов – у 0,08%. Так что для большинства жителей республики это по-прежнему не средство передвижения, а роскошь.

Соседи-забайкальцы оказались немного богаче – там эти показатели составляют 16,3%, 4% и 0,14% соответственно, а в Иркутской области – 19,4%, 4,7% и 0,19%.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ. Покупка машины чуть менее чем за миллион по карману более половины (56,9%) семей, а премиум-авто – 1,49%. Далее (по убывающей) идут Чукотка, Магадан, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий АО, Москва, Сахалин, Камчатка, Якутия и Санкт-Петербург. В хвосте плетутся Алтайский край, Тамбовская область, Северная Осетия – Алания, Ивановская область, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия – то есть преимущественно кавказские регионы.

Как отмечает РИА Рейтинг, в уходящем году доступность недорогих новых автомобилей в России значительно снизилась. В 2021-ом такой стоил примерно 700 тысяч.

- Снижение доступности во многом связано с ростом цен на машины почти на 30%. Среди главных причин – увеличение кредитных ставок и уход c рынка многих иностранных производителей, – отмечают эксперты.

Доля семей, способных приобрести новый автомобиль, у лидирующего региона в 20 раз больше, чем у аутсайдера. В рейтинге 2020 года разница была меньше – в 14 раз.

рейтинг автомобили

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