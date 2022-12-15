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Буддийская академия в Аге получила образовательную лицензию

Буддийская академия в Аге получила образовательную лицензию
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Выпускники получат степень «бакалавр буддийских наук»

Лицензия об осуществлении образовательной деятельности выдана Агинской буддийской академии федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Сведения об этом внесены в соответствующий реестр.

- Выпускники Агинской буддийской академии работают в дацанах Забайкальского края и Бурятии, а факультета буддийской медицины на Алтае, в Хакасии, Туве, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Тикси (Якутия) и в других городах нашей страны, - рассказали в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.

Выпускникам присуждается степень «бакалавр буддийских наук» и присваиваются квалификации философа-богослова, способного размышлять, дискутировать и преподносить учение Будды в доступной форме, совершенствоваться в практике, инструктора-исследователя тибетской медицины, умеющего ставить диагноз и лечить, либо мастера буддийской живописи «танка», обладающего умением передать разнообразие и глубину буддийской иконографии.

Напомним, в 1993 году по инициативе Бабу-ламы (Владимира Чимитдоржиева) было решено открыть школу тибетской медицины. В сентябре были приняты первые ученики, тогда их было пятьдесят шесть человек. Обучение шло по двум направлениям – тибетская медицина и буддийская философия. Через год школа была признана филиалом института тибетской медицины и астрологии города Дхарамсала (Индия). В 1998 году был получен статус Агинского Бурятского буддийского института, а в 2003 году – Агинской буддийской академии.
Агинский Бурятский округ буддизм академия образование религия

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