На установку фонтана и в целом на благоустройство парка потратили 18 млн рублей
На протяжении нескольких лет путём голосования жители города Северобайкальск в Бурятии выбирают для благоустройства именно центральный парк. В прошлом году в городском парке установили новую спортивную площадку с мягким покрытием и воркаут-комплексом и построили новую входную группу, сообщает администрация Северобайкальска.
А в 2022 году продолжились работы над входной группой в парк. Теперь на входе установлен пешеходный фонтан, проект которого предложен местными архитекторами и получил поддержку среди жителей.
Главной отличительной особенностью такого фонтана является отсутствие водной чаши. Всё оборудование смонтировано под землей и скрыто облицовкой, в итоге получается эффект вырывающихся струй прямо из земли.
В 2023 году будет реализован четвёртый этап архитектурного ансамбля входной группы парка. Планируется возвести павильон с общественным туалетом, комнатой матери и ребёнка. Также продолжатся работы по благоустройству внутри самого парка.
На благоустройство всего парка было выделено более 18 миллионов рублей, уточнили в минстрое республики
В Северобайкальске появился пешеходный фонтан
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